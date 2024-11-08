Одесский ТЦК подтвердил информацию "Страны", что Сергей Стерненко нарушил правила воинского учета, за что он уже оштрафован. Сейчас Стерненко направлен на медкомиссию.

"Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, значительно изменяющих понимание ситуации. В частности, он уже посетил Приморский РТЦК и СП, где:

оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета;

направлен на военно-врачебную комиссию (ВЛК)", - сообщает ТЦК.

Также ТЦК осуждает заявление Стерненко, что ему таким образом мстят за критику военных структур.

"Такие обвинения безосновательны и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Напомним, Стерненко ранее возглавлял одесский "Правый сектор", сейчас известный блогер и волонтер. В прошлом году в интервью он рассказал, что более эффективен в роли волонтера.

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