Уклонение от мобилизации. В Украине объявили в розыск известного активиста Леменова
Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Александра Леменова – известного активиста, близкого к западным структурам, основателя грантовой организации StateWatch.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Он разыскивается как подозреваемый в уголовном преступлении по статье 336, часть 1 (уклонение от мобилизации). Санкция статьи - от двух до пяти лет лишения свободы, по ней осуждают большинство уклонистов.
В базу данных МВД Леменов внесен 12 декабря.
Сам Леменов 6 декабря сообщал в Фейсбуке о вручении ему повестки на прохождение медкомиссии 25 ноября. По его словам, его оповестили о ней смской, после чего он сам ее забрал 24 ноября в Белоцерковском районном ТЦК.
Однако "по причине болезни" на медкомиссию Леменов не явился (хотя лично приезжал днем ранее в военкомат за повесткой). После чего 6 декабря, по его словам, его задержали полицейские и доставили в Печерский ТЦК.
Затем его отвезли в военкомат Белой Церкви, где под видеокамеру выдали боевую повестку (то есть уже на мобилизацию с последующей отправкой в воинскую часть).
Судя по объявлению в розыск, активист мобилизоваться отказался, что является уголовным преступлением. С тех пор он в Фейсбуке ничего не писал.
Источники "Страны" в правоохранительных органах заявили, что Леменов уклонился от обязанности отправиться в воинскую часть и скрылся.
"Поэтому он стал подозреваемым и был объявлен в розыск. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения", - рассказал источник.
Ранее мы писали, что глава Центра противодействия коррупции Шабунин является фигурантом уголовного дела об уклонении от воинской службы.
А волонтер Стерненко оформил себе инвалидность по зрению и не пришел в ТЦК по повестке, за что его объявили в розыск.