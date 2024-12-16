Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Александра Леменова – известного активиста, близкого к западным структурам, основателя грантовой организации StateWatch.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Он разыскивается как подозреваемый в уголовном преступлении по статье 336, часть 1 (уклонение от мобилизации). Санкция статьи - от двух до пяти лет лишения свободы, по ней осуждают большинство уклонистов.

В базу данных МВД Леменов внесен 12 декабря.

Сам Леменов 6 декабря сообщал в Фейсбуке о вручении ему повестки на прохождение медкомиссии 25 ноября. По его словам, его оповестили о ней смской, после чего он сам ее забрал 24 ноября в Белоцерковском районном ТЦК.

Однако "по причине болезни" на медкомиссию Леменов не явился (хотя лично приезжал днем ранее в военкомат за повесткой). После чего 6 декабря, по его словам, его задержали полицейские и доставили в Печерский ТЦК.

Затем его отвезли в военкомат Белой Церкви, где под видеокамеру выдали боевую повестку (то есть уже на мобилизацию с последующей отправкой в воинскую часть).

Судя по объявлению в розыск, активист мобилизоваться отказался, что является уголовным преступлением. С тех пор он в Фейсбуке ничего не писал.

Источники "Страны" в правоохранительных органах заявили, что Леменов уклонился от обязанности отправиться в воинскую часть и скрылся.

"Поэтому он стал подозреваемым и был объявлен в розыск. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения", - рассказал источник.

Ранее мы писали, что глава Центра противодействия коррупции Шабунин является фигурантом уголовного дела об уклонении от воинской службы.

А волонтер Стерненко оформил себе инвалидность по зрению и не пришел в ТЦК по повестке, за что его объявили в розыск.