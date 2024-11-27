Глава Центра противодействия коррупции (ЦПД) Виталий Шабунин, волонтер Сергей Стерненко, главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов – не активисты, а "трусы и уклонисты".

Так считает офицер ВСУ Надежда Савченко.

По ее словам, все "лидеры общественного мнения" – или не военнослужащие, или военнослужащие тыловых частей, которые хорошо "примазались".

"Настоящие люди, которые пошли воевать, которые готовы пойти, – им противно слушать таких "лидеров общественных мнений", – сказала Савченко.

Напомним, глава ЦПД Шабунин является фигурантом уголовного дела об уклонении от воинской службы.

Волонтер Стерненко оформил себе инвалидность по зрению и не пришел в ТЦК по повестке, за что его объявили в розыск.

Главред издания "Цензор" Юрий Бутусов оформил себе отсрочку от мобилизации.

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