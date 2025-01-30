Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о существовании в столице теневых схем, из-за которых город теряет доходы.

Его слова привет телеграм-канал Киевской ГВА.

Как заявил Ткаченко, для того чтобы вопрос непрозрачного управления вообще не возникал, а бюджетные средства тратились должным образом, было инициировано создание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность". Однако команда мэра Виталия Кличко затягивает ее создание, "используя формальные основания".

По словам Ткаченко, группа все же будет образована несмотря на сопротивление.

Также он упомянул выделение Киевсоветом 5 миллиардов гривен в поддержку Сил обороны Украины и намекнул, что столица могла бы дать военным больше.

"Это действительно необходимый и верный шаг. Однако уверен, что это не предел, и город может помогать Силам обороны еще больше", – считает начальник Киевской ГВА.

По его словам, в конце прошлого года осталось не освоено около 14 миллиардов гривен. Эти средства могли быть направлены на решение критически важных потребностей Киева: ремонт и обустройство укрытий, установку модульных защитных сооружений на остановках, резервное питание для светофоров и учебных заведений, восстановление пострадавшего от обстрелов жилья киевлян.

Напомним, вчера Кличко публично раскритиковал Ткаченко, обвинив его в политических интригах. Ткаченко в ответ обвинил мэра в бездействии.

Это не первый конфликт Кличко с центральной властью. В 2023 году он заявил, что она дискредитирует власти столицы.