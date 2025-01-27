Ассоциация городов Украины заявила о волне задержаний и арестов мэров по всей стране, а также обвинила силовые структуры в давлении на местное самоуправление.

Об этом говорится в обращении организации на имя Владимира Зеленского.

"Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году", - сказано в документе.

В обращении приводятся примеры давления: мэра Нетешина Хмельницкой области отстранили от должности на два месяца и отправили под домашний арест за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений; мэра Дрогобыча Львовской области доставили в ТЦК из-за празднования Дня соборности; мэра Ирпеня Киевской области отправили в СИЗО "за законный выезд за границу как отца-одиночки, у двухлетнего сына которого умерла мать".

"Это только часть случаев первого месяца текущего года, когда искусственными делами органов государственной власти общины лишают избранных жителями руководителей", - заявила Ассоциация и призвала президента вмешаться в ситуацию.

Напомним, в 2023 году мэра Ровно Александра Третьяка суд отстранил от занимаемой должности на один год. Он расценил приговор как давление на местное самоуправление.

В том же году мэру Чернигова Владиславу Атрошенко запретили занимать должность сроком один год.