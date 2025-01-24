Печерский суд Киева отправил под стражу с правом внесения залога в 30 миллионов гривен мэра Ирпеня Александра Маркушина, подозреваемого в незаконном выезде за границу летом 2022 года.

Об этом пишет "Суспильне".

По версии следствия, Маркушин поехал на несколько дней в Италию не за дронами для ВСУ, а чтобы увидеть своего двухлетнего сына. Сам он называет дело против себя "заполитизированным и заказным".

"Я выехал за границу на несколько дней после разрешения КОВА, вернулся, привез два дрона и увидел сына. Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а ГБР нарисовало подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано и заказано моими оппонентами", - сказал Маркушин в суде.

По словам прокурора, Маркушин не предоставлял документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за границей.

Ранее мы писали, что суд оставил под стражей нардепа Шевченко по делу о госизмене.

А на днях суд отправил под стражу телеведущего Макса Назарова с возможностью залога в 12 миллионов.

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