Соломенский суд города Киева избрал меру пресечения телеведущему Максу Назарову (настоящее имя Назар Диордица) - отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент издания "Радио Свобода".

Бывшему ведущему телеканалов "Наш" и NewsOne, а ныне блогеру суд назначил содержание под стражей в течение 60 суток. Его подозревают в оправдании российской агрессии против Украины.

Сторона защиты просила более мягкую меру пресечения – домашний арест или личное обязательство.

Сам журналист на заседании заявил, что "ни разу не изменял Украине" и работал на ее благо во время полномасштабного вторжения. Также он сказал, что работники СМИ не отвечают за слова гостей в эфире, и опроверг обвинения в свой адрес в распространении "российской пропаганды".

После суда Назаров прокомментировал вердикт в своем телеграм-канале.

"Меня судят за слова гостей моих эфиров. У гостей уголовных дел нет. Буду просить вашей помощи, потому как это кромешный ад. Это прецедент - журналиста за слова гостей", - написал журналист.

Напомним, 18 января Служба безопасности Украины приходила домой с обысками к бывшему телеведущему телеканала "Наш". В СБУ считают, что после начала полномасштабной войны Назаров создал свой канал на YouTube, чтобы"распространять нарративы Кремля" и регулярно приглашал на свои эфиры "пророссийских политэкспертов".

СБУ предъявила Назарову подозрение на следующий день после того, как на YouTube вышло интервью основателя канала "Наш" и лидера запрещенной в Украине партии "Наши" Евгения Мураева. В интервью он заявил, что находится в Китае.

В 2023 году Мураеву заочно предъявили подозрение в госизмене.