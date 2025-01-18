В Киеве Служба безопасности Украины пришла домой с обысками к бывшему телеведущему телеканала "Наш". В официальном сообщении не называется имени, однако, судя по фото, речь идет о Максе Назарове.

Ему сообщили о подозрении в "распространении российской пропаганды" и "антиукраинской деятельности" на своем ютуб-канале (по ч. 2, 3 ст. 436-2 УК - "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников").

"По материалам дела после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы кремля.

Для этого блоггер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас скрывается в рф", - говорится в сообщении.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

"Назаров еще в феврале 2022 года осудил полномасштабное вторжение РФ, неоднократно повторяя эту позицию. Также все это время он проживал в Киеве.

Примечательно, что СБУ предъявило Назарову подозрение на следующий день после того как на YouTube вышло интервью основателя канала "Наш" (с начала вторжения не функционирует) и лидера запрещенной в Украине партии "Наши" Евгения Мураева (в интервью он заявил, что находится в Китае; ранее писали, что он покинул Украину в мае 2022 года, а СБУ заочно предъявило ему подозрение в госизмене).

Это было первое публичное выступление Мураева за время полномасштабной войны. При этом, по данным "Страны", Назаров с Мураевым уже давно никаких связей не поддерживает", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".