Национальная полиция Украины сообщает о второй масштабной облаве за неделю на подозреваемых в организации схем незаконного выезда мужчин за границу.

Проводится более 200 обысков в 19 областях.

"Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц", - говорится в сообщении.

Подробности будут обнародованы после завершения следственных действий, отмечают в полиции.

Напомним, на выходных были проведены сразу 600 обысков, выявлены более 60 подозреваемых. Среди обнаруженных схем выявили пересечение границы вне установленных пунктов пропуска, использование поддельных медицинских документов, фиктивные записи в информационной системе "Шлях" и многие другие.

В ряду подозреваемых оказались руководители медицинских учреждений, сотрудники территориальных центров комплектования, комиссий МСЭК и ВЛК.

А в декабре в Харьковской области провели 39 обысков у работников ТЦК и СП и военных медкомиссий, которые зарабатывали деньги на схемах уклонения от мобилизации.