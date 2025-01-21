Соломенский суд Киева на 60 дней отправил под стражу политолога Дмитрия Корнейчука с возможностью внесения залога в 263 тысячи гривен.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сторона защиты смогла добиться уменьшения размера залога, но просила домашний арест на время судебного следствия. Однако суд избрал другую меру пресечения в виде взятия под стражу.

Корнейчук получил обвинения в "оправдании российской агрессии и распространении российской пропаганды". Он их не признает, а также утверждает, что не имеет постоянного дохода.

Отметим, что Корнейчук был гостем эфиров взятого сегодня под стражу тем же судом бывшего телеведущего на телеканале "Наш" Макса Назарова.

По словам Назарова, его судят за высказывания гостей, которых он приглашал на эфиры в своем блоге. Журналиста отправили под стражу с возможностью внесения залога, который гораздо больше, чем у Корнейчука, - 12 миллионов гривен.

Напомним, в феврале прошлого года Корнейчуку сообщили о подозрении по фактам распространения материалов, в которых, как утверждает прокуратура, "содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины".

Вскоре Соломенский районный суд запретил Корнейчуку пользоваться соцсетями и предписал круглосуточный домашний арест.