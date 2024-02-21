Киевскому блогеру Дмитрию Корнейчуку Соломенский районный суд Киева запретил пользоваться соцсетями и предписал круглосуточный домашний арест.

О вердикте райсуда сообщает Киевская городская прокуратура.

"Соломенским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также по ходатайству прокурора ему запрещено пользоваться своими страницами в социальных сетях и мессенджерами", - сказано в сообщении.





Напомним, Корнейчуку сообщили о подозрении по фактам распространения материалов, в которых, как утверждает прокуратура, "содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины".

"В частности, блогер убеждал свою аудиторию, что полномасштабное вторжение в Украину начал не Путин и Россия, а президент США, и в общем, во всем происходящем – оккупация части украинских территорий, многочисленные ракетные обстрелы Украины – виновны Соединенные Штаты", – сообщает прокуратура.

Ранее СБУ сообщила о подозрении украинскому журналисту и главе политической партии "Держава" Дмитрию Васильцу.