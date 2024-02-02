Известного российского военного блогера, уроженца Сум Юрия Подоляку заочно приговорили в Украине ещё к одному заочному тюремному сроку - к 15 годам.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

Как пишет СБУ, его признали виновным в государственной измене, в призывах к изменению границ и государственного строя Украины, а также в пропаганде войны и оправдании действий России.

Напомним, в декабре 2023 года суд в Сумах уже заочно приговорил Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы. Блогер был "признан виновным в распространении информации в сотрудничестве с государством-агрессором, содержащей оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Также в приговоре говорилось, что Подоляка "называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар".

Перед этим СБУ сообщила Подоляке о подозрении в том, что он наводил российские ракеты на Николаев в начале вторжения РФ.

А весной Юрий Подоляка получил подозрение в участии в информационно-психологических операциях российских спецслужб и распространении фейков.