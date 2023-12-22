В Сумах на 12 лет заочно осудили известного российского военного блогера Юрия Подоляку.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура на своей странице в Фейсбуке.

Юрий Подоляка "признан виновным в распространении информации в сотрудничестве с государством-агрессором, содержащей оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Суд установил, что 48-летний блогер родился и длительное время проживал в городе Сумы, однако с 2014 года уехал РФ и в настоящее время распространяет информацию с ее территории.

Также в приговоре говорится, что Подоляка "называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар".

Помимо заочного приговора, на имущество обвиняемого, которое находится на территории Сумской области, решением суда наложен арест.

Напомним, весной Юрий Подоляка получил подозрение в участии в информационно-психологических операциях российских спецслужб и распространении фейков. На его телеграм-канал подписаны более 2,7 миллионов человек.

А недавно СБУ сообщила блогеру еще об одном подозрении. По данным следствия, Подоляка наводил российские ракеты на Николаев в начале вторжения.