В Сумах заочно приговорили известного российского военного блогера Подоляку к 12 годам тюрьмы
В Сумах на 12 лет заочно осудили известного российского военного блогера Юрия Подоляку.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура на своей странице в Фейсбуке.
Юрий Подоляка "признан виновным в распространении информации в сотрудничестве с государством-агрессором, содержащей оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
Суд установил, что 48-летний блогер родился и длительное время проживал в городе Сумы, однако с 2014 года уехал РФ и в настоящее время распространяет информацию с ее территории.
Также в приговоре говорится, что Подоляка "называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар".
Помимо заочного приговора, на имущество обвиняемого, которое находится на территории Сумской области, решением суда наложен арест.
Напомним, весной Юрий Подоляка получил подозрение в участии в информационно-психологических операциях российских спецслужб и распространении фейков. На его телеграм-канал подписаны более 2,7 миллионов человек.
А недавно СБУ сообщила блогеру еще об одном подозрении. По данным следствия, Подоляка наводил российские ракеты на Николаев в начале вторжения.