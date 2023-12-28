В суд передано дело бывшего мэра Святогорска Владимира Бандуры, которого обвинили в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, летом 2022 года он возглавил российскую "администрацию" города после его оккупации. После этого он начал публично поддерживать Россию и обвинять ВСУ (в частности - в поджоге скита Святогорской лавры, см. видео).

Также Бандура принял предложение занять должность главы оккупационной администрации Святогорска.

После освобождения города в сентябре он его покинул вместе с российской армией. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в июне 2022 года против Владимира Бандуры открыли уголовное производство по подозрению в госизмене.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении в госизмене бывшему заместителю главы СНБО Владимиру Сивковичу. Экс-чиновника подозревают в причастности к организации "информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу Кремля".