Служба безопасности Украины сообщила о подозрении киевскому блогеру и политэксперту.

По информации советника Офиса президента Сергея Лещенко, это Дмитрий Корнейчук.

По данным СБУ, в своих соцсетях и на ютубе он "распространял фейки о войне в Украине", "отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование Сил обороны".

Также сообщается, что его приглашали на российские эфиры, в частности, канал "Звезда" минобороны РФ. Однако принял ли он в итоге участие в эфире, не уточняется. В сети упоминаний о таком эфире нет.

"Во время обысков в доме пророссийского блогера обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами его подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

Его обвиняют по статье об "оправдании вооруженной агрессии РФ". Решается вопрос об избрании меры пресечения. Корнейчуку грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Фейсбуке Корнейчука превалируют посты с критикой Байдена и тезисами, что он планирует заморозку войны и "договорняк" с Путиным.

Путина он также критиковал. В частности, обвинял в обстреле Белгорода для "оправдания ударов по Украине".

И хвалил Трампа - что при том Украина не потеряла территории, в отличие от периодов управления Байдена.

Напомним, СБУ сообщала о подозрении украинскому журналисту и главе политической партии "Держава" Дмитрию Васильцу. Ему выдвинули подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: оправдание агрессии и призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении в оправдании агрессии РФ главе одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины.