Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Евгению Шевченко меру пресечения по делу о государственной измене.

Об этом сообщают украинские издания.

Суд взял парламентария под стражу на 60 дней до 11 января без альтернативы залога.

Нардепу Шевченко надевают наручники

Накануне заседания суда депутат пообщался с журналистами и впервые прокомментировал выдвинутое против него подозрение. Он заявил, что информация в СМИ и текст подозрения не совпадают, "его личное мнение пытаются перекрутить против него". Но подробностей не привел. По его словам, он "уверен в своей невиновности".

Шевченко добавил, что следственные действия, которые проходили у него дома, проводились "очень толерантно", и претензий к правоохранителям он не имеет.

Вообще же он отказался отвечать на большинство вопросов прессы.

Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах президента в США Шевченко призвал Владимира Зеленского начать диалог с Владимиром Путиным с целью остановить войну в Украине, после чего у него произошел публичный конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Затем он заявил, что против него готовится уголовное дело, и он готов отправиться в СИЗО.

Вчера Шевченко вручили подозрение в государственной измене.