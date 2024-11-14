Народному депутату Евгению Шевченко вручили подозрение в государственной измене. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, своими высказываниями он с 2021 года наносит ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины, что "подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза".

В частности, он отрицал угрозу вторжения армии РФ с территории Беларуси, "говорил о неправильности и нецелесообразности нынешнего внешнего и внутреннего политического курса нашего государства", "дискредитировал действующую власть, искажая факты и события в стране и публично призвал к изменению границ территории и государственной границы Украины".

"Депутат распространял информацию, утверждавшую в массовом сознании мнение о том, что якобы украинская власть довела страну до полного краха, потери территорий и людей, и не может достичь мира", - говорится в сообщении.

Также он регулярно ездил в Беларусь, где встречался с Александром Лукашенко и вел бизнес, как сообщает ГБР, покупая там по заниженным ценам для продажи в Украине товары на рынке электроэнергии и минудобрений, на чем за полгода заработал 1,5 млн евро чистой прибыли.

Напомним, что после победы Трампа на выборах Шевченко призвал президента Владимира Зеленского начать диалог с Путиным с целью остановить войну в Украине, после чего у него произошел публичный конфликт с главой ОП Андреем Ермаком.

На днях Шевченко заявил, что против него готовится уголовное дело.