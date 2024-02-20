ГБР объявила Сивковичу очередное подозрение в госизмене
Замсекретарю СНБО Владимиру Сивковичу, который работал во времена президентства Виктора Януковича сообщили об очередном подозрении. Его называют куратором сети российских агентов в Украине.
Об этом сообщили в ГБР.
Сегодня, в годовщину расстрела протестующих на Институтской, его обвинили в организации избиения студентов на Майдане - по статье "госизмена".
По версии следствия Сивкович был завербован Россией еще в девяностых, когда был кадровым офицером КГБ и ФСБ. Его задачей, как утверждают в ГБР, было не допустить евроинтеграцию Украины.
По данным ГБР, в октябре 2013 он встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Одессе, где получил указание подавлять возможные протесты из-за отказа Украины от ассоциации с ЕС.
А после начала первых студенческих протестов на Майдане, он, как утверждает следствие, организовал и лично контролировал из кабинета начальника Киевской милиции разгон студентов на Майдане.
Эти события привели к массовым протестам в Киеве, "усилению сепаратизма в отдельных регионах", а "общественно-политический кризис значительно усложнил консолидацию различных ветвей власти по противодействию "гибридной войне" РФ против Украины и аннексии территорий".
"Поэтому, своими действиями Сивкович создал исключительные предпосылки для осуществления РФ активных действий по оккупации части территории Украины", - считает ГБР.
В начале декабря СБУ объявила о подозрении в госизмене бывшему замглавы СНБО Сивковичу.
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