Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что депутат, призвавший к переговорам с РФ, не соответствует статусу народного избранника.

Так он прокомментировал в своем Фейсбуке обращение нардепа Евгения Шевченко к президенту Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры для прекращения войны.

"Отдельные народные депутаты, имеющие фамилию украинского классика-пророка, в своих информационных "испражнениях" демонстрируют полное пренебрежение к справедливому стремлению украинцев победить в войне", – написал Стефанчук.

Он утверждает, что такие заявления "направлены на раскол украинской нации".

"Зрадофильские нарративы, прикрытые стремлением как можно быстрее съездить "на драники" к агрессору, не имеют ничего общего со статусом народного избранника", – добавил он.

Напомним, Шевченко призвал Зеленского начать диалог с Владимиром Путиным с целью остановить войну в Украине, из-за чего у него произошел конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Между тем даже в США заявили, что поддержат Зеленского, если он решит начать мирные переговоры с Россией.