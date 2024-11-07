Переговоры, границы и нейтралитет. Что Путин говорил об Украине на Валдайском клубе
Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" сделал несколько заявлений об Украине.
Что говорил Путин на Валдае:
- Если нейтралитета Украины не будет, то "трудно будет представить" какие-то добрососедские отношения между РФ и Украиной, заявил Путин.
- По его словам, Россия признавала ранее границы Украины 1991 года, учитывая ее нейтральный статус.
- Что касается желания Украины вступить в НАТО, Путин заявил, что "мы так не договаривались".
- По его словам, Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и "реалий сегодняшнего дня".
- Путин заявил, что это не должно быть перемирие на полчаса или полгода, "чтобы Киеву подвезли снаряды".
- Путин утверждает, что РФ настроена на то, чтобы "создать условия для долгосрочного урегулирования".
- При этом Путин дал понять, что может объявить об аннексии новых украинских регионов.
- Он заявил, что "новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России".
На днях Путин уверял, что Москва готова к переговорам по поводу урегулирования конфликта в Украине.
Перспективу скорого завершения войны мы анализировали в отдельном материале.
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