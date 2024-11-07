Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" сделал несколько заявлений об Украине.

Что говорил Путин на Валдае:

Если нейтралитета Украины не будет, то "трудно будет представить" какие-то добрососедские отношения между РФ и Украиной, заявил Путин.

По его словам, Россия признавала ранее границы Украины 1991 года, учитывая ее нейтральный статус.

Что касается желания Украины вступить в НАТО, Путин заявил, что "мы так не договаривались".

По его словам, Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и "реалий сегодняшнего дня".

Путин заявил, что это не должно быть перемирие на полчаса или полгода, "чтобы Киеву подвезли снаряды".

Путин утверждает, что РФ настроена на то, чтобы "создать условия для долгосрочного урегулирования".

При этом Путин дал понять, что может объявить об аннексии новых украинских регионов.

Он заявил, что "новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России".

На днях Путин уверял, что Москва готова к переговорам по поводу урегулирования конфликта в Украине.

Перспективу скорого завершения войны мы анализировали в отдельном материале.