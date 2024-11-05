Москва готова к переговорам по поводу урегулирования конфликта в Украине.

Такое заявление сделал глава Кремля Владимир Путин во время приема верительных грамот у 28 послов разных государств.

"Что касается Украины, то мы, безусловно, ценим искреннее желание партнёров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации. Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе, в самом начале этого конфликта, вела эти переговоры, и даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона – по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины – этот договор отвергла", - сказал Путин.

Он также назвал глубоко ошибочным стремление Запада затянуть вооруженное противостояние. По словам Путина, Москва не хочет конфронтации с другими странами и надеется, что в Европе начнут рационально смотреть на сотрудничество с ней.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак ещё раз озвучил позицию Банковой, согласно которой переговоры с РФ могут начаться, только если будет восстановлена линия 24 февраля 2022 года.

Перспективу скорого завершения войны мы анализировали в отдельном материале.