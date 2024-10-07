Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил новое подозрение - за незаконный выезд за границу в марте 2022 года.

Его имя прямо не называется, но это понятно по фабуле дела.

По данным Государственного бюро расследований, к выезду экс-судьи были причастны пограничник и замначальника одного из районных отделов правоохранительного органа в Западной Украине. Они также получили подозрения.

Правоохранитель создал схему вывоза военнообязанных - пограничник просто пропускал нужные автомобили, внося в базу только водителя. Затем водитель пешком возвращался в Украину, а авто оставлял "клиенту".

Так выехал и Тупицкий, взяв с собой еще двух граждан.

Напомним, Украина просит Австрию выдать экс-судью Тупицкого.

Между тем недавно бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук заявил, что в Австрии Тупицкого пытались отравить. По словам Мосийчука, в крови Тупицкого нашли семикратное превышение содержания ртути.

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