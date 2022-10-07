Украина просит Австрию выдать экс-главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, который объявлен в международный розыск.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

Сообщается, что с соответствующим ходатайством к властям Австрии обратилось министерство юстиции Украины.

"Ожидается ответ Генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", - говорит источник агентства.

Также по линии Интерпола ГБР направило "красное оповещение" для задержания Тупицкого.

Ранее Подольский райсуд Киева заочно арестовал экс-главу КСУ Александра Тупицкого. Также суд конфисковал в пользу государства залог, который был применен в отношении экс-судьи.

Мы также рассказывали, что ранее экс-глава КСУ объяснил свой отъезд в Австрию во время войны беременностью жены и отсутствием воинской повинности. Он заявил, что в Киеве его жена была прикреплена к одной из больниц, но с началом военных действий, это медучреждение перестало работать. Они уехали сначала на запад Украины, а затем оттуда в Австрию.