Большинство украинцев и предпринимателей считают, что в 2024 году в стране вырос уровень коррупции.

Об этом свидетельствует опрос Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

По информации НАПК, в опросе приняли участие суммарно 69,1% опрошенных украинцев (из которых 35,6% считают, что коррупции стало сильно больше) и 57% представителей бизнеса.

В НАПК отметили, что это худшая оценка за последние 4 года. Она существенно выросла по сравнению с 2023 годом - 61,2% у населения и 46,3% у бизнеса.

Также выяснилось, что в первый год войны большинство граждан считали, что уровень коррупции остался неизменным (45,8%), а бизнес даже увидел его снижение (39,4%). В настоящее же время жители Украины считают коррупцию главной проблемой после войны.

Напомним, что, по данным опроса Киевского международного института социологии, с начала полномасштабной войны резко снизилось доверие украинцев ко всем институтам власти.

Также в Украине резко сокращается количество жителей, которые верят, что через 10 лет страну ждет перспектива стать процветающим государством в составе ЕС.