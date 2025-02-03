Администрация нового президента США Дональда Трампа планирует расследовать деятельность Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Об этом сообщает "Закон и бизнес".

По информации издания, на руководителей оргиназации Виталия Шабунина и Дарью Каленюк американцы могут наложить санкции.

Отмечается, что через ЦПК "бывшие американские чиновники из Демократической партии США влияли на судебную и правоохранительную систему Украины и установили контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей".

Ранее мы писали о том, что общественная организация "Движение "Чесно" дискредитировало своих оппонентов и пыталось влиять на суды, используя иностранные гранты. Только в 2023 году она получила от иностранных организаций грантов на сумму более 11,3 миллионов гривен.

Напомним, в связи со сменой власти в Вашингтоне в Украине чаще всего обсуждают перспективы завершения войны. Предполагается, что Банковая хочет воспользоваться "пересменкой", чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь.