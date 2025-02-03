Общественная организация "Движение "Чесно" дискредитировало своих оппонентов и пыталось влиять на суды, используя иностранные гранты. Причем только в 2023 году она получила от иностранных организаций грантов на сумму более 11,3 миллионов гривен.

Об этом сообщает издание "Закон и бизнес".

Деньги грантодателей тратились "на сведение счетов с оппонентами и влияние на судебную и правоохранительную системы", считают эксперты издания, которые проанализировали статьи расходов организации.

В частности, средства ушли на поддержку таких проектов, как "Реестр Zрадников", "Музей агитации и политического трэша", "ПолитХаб" и другие. В "Реестр Zрадников" вносились имена людей, против которых не было никаких обвинительных приговоров судов в государственной измене или сепаратизме.

"Проанализировав содержание проектов, эксперты отмечают, что фактически "Движение "Чесно" использовало деньги, предоставленные иностранными организациями, для сведения счетов с оппонентами, которые критиковали грубое вмешательство активистов и НПО в установление контроля и влияние на судебную и правоохранительную системы. Таким образом, иностранные организации фактически финансировали цензуру, сведение личных счетов, подавление инакомыслия и свободы слова", - пишет издание.

Ранее мы сообщали, что Офис президента намерен перехватить управление грантовыми организациями в Украине, американское финансирование которых заморозил президент США Дональд Трамп.

Между тем решением новой администрации сегодня закрылась штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID), которая находится в Вашингтоне в здании Рональда Рейгана. Оно выделяло средства многим НПО в Украине.