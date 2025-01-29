Офис президента намерен перехватить управление грантовыми организациями в Украине, американское финансирование которых заморозил президент США Дональд Трамп.

Это следует из вчерашнего обращения Владимира Зеленского.

По его словам, власть начнет финансировать те проекты и неправительственные организации, которые сочтет критически важными. Курировать этот процесс будет заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

"Сегодня поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Это гуманитарные программы. Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците. Почти все они шли не через правительство Украины, а напрямую через наши общины, через разные организации. Много проектов. Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер: от связи и цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления. Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все, и приоритетные вещи мы обязательно поддержим", - заявил президент Украины.

Между тем на сайте парламента сообщается, что начались консультации с Евросоюзом о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID.

"Хотя бы в то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения. Вместе с тем из-за паузы дальнейшая нормализация процессов может состояться через три, четыре, пять, а то и шесть месяцев. Пока будет продолжаться аудит, Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве, а также предусмотреть свои действия в этом направлении в дальнейшем", - сказано в сообщении комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, США на 90 дней приостановили финансирование крупнейшего агентства USAID, которое субсидировало сотни украинских неправительственных организаций.

В частности, как выяснилось, 90% украинских медиа финансировались за счет грантов. Отметим, что часть этих СМИ периодически критиковала Зеленского и Офис президента.