Приблизительно 90% украинских средств массовой информации после начала полномасштабной войны стали зависеть от американских грантов.

Об этом заявила "Общественному радио" Оксана Романюк, глава Института массовой информации, который тоже является получателем иностранных грантов.

По ее словам, после вторжения РФ рекламный рынок значительно упал, из-за чего финансирование могло происходить только благодаря международным грантам.

"Практически 90% украинских медиа выживали за счет грантов. Потому что в первый же год вторжения рекламный рынок упал, в частности, в сфере онлайн-медиа, на 92%", - сказала Романюк.

На это заявление с иронией отреагировал в своем телеграм-канале политолог Кость Бондаренко, усомнившись в неангажированности прессы.

"Почти 90% украинских медиа выживали благодаря грантам", говорит директор Института массовой информации Оксана Романюк. Перевожу на нормальный язык: 90% украинских медиа контролировались Западом посредством грантов. Независимость средств массовой информации и свобода слова, говорите?", - написал Бондаренко.

Напомним, Агентство США по международному развитию USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине.

После этого несколько крупных украинских медиа обратились к своим читателям с просьбой о финансовой поддержке из-за приостановки американских грантовых программ.