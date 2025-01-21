Украинский народный депутат от фракции "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что подписанный новым президентом США Дональдом Трампом указ о приостановке международной помощи не касается военных поставок для ВСУ.

Об этом нардеп написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Украина уже и так почти выбрала утвержденную Вашингтоном помощь, которую активно отправлял Джо Байден в последние месяцы своего президентства. А для выделения нового пакета помощи будут нужны новые решения Конгресса.

"Нас это не касается. Помощь Конгресса мы выбрали (там только часть от президента остается, но это не имеет отношения к указу). Новую помощь не проголосовал Конгресс", - заверил Железняк.

В самом указе говорится о приостановке всех программ финансирования иностранных государств - как по линии правительственных агентств США, наиболее известное из которых USAID, так и по линии департаментов, то есть министерств. Но в документе содержится уточнение, что остановка касается "программ развития". Входит ли в них военная помощь, непонятно.

В то же время по линии американских государственных агентств (например, упомянутого USAID) Украина получала деньги на восстановление энергетики, на аграрный сектор, реабилитацию военных, поддержку различных общественных организаций и активистов. О судьбе этих программ пока ничего не сообщалось. Но по логике указа Трампа они могут быть остановлены.

Напомним, Трамп на 90 дней приостановил все американские программы помощи иностранным государствам для оценки соответствия национальным интересам США и целям американской внешней политики.

При этом свежие опросы показывают, что более половины американцев считают чрезмерными расходы США на поддержку Украины.