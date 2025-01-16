Противник помощи Украине Рик Кроуфорд назначен главой комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство напоминает, что Кроуфорд в апреле 2024 года голосовал против пакета помощи Украине в размере 60,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон уволил с этой должности "ключевого сторонника Украины" Майка Тернера.

Главный демократ в комитете по разведке Джим Хаймс раскритиковал отстранение Тернера, назвав это превышением полномочий исполнительной власти, в то время как лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис назвал этот шаг "неоправданным отстранением", которое, "вероятно, будет приветствоваться нашими противниками в России и Китае".

Издание отмечает, что Тернер разошелся с Трампом во взглядах на Украину, став одним из самых ярых сторонников поддержки Киева, и выступал за постоянный поток помощи, а также за ускорение поставок оружия.

Ранее мы сообщали, кого Дональд Трамп хочет назначить на ведущие должности в Пентагоне.