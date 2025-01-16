Комитет по разведке Палаты представителей США возглавил противник помощи Украине
Противник помощи Украине Рик Кроуфорд назначен главой комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство напоминает, что Кроуфорд в апреле 2024 года голосовал против пакета помощи Украине в размере 60,8 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон уволил с этой должности "ключевого сторонника Украины" Майка Тернера.
Главный демократ в комитете по разведке Джим Хаймс раскритиковал отстранение Тернера, назвав это превышением полномочий исполнительной власти, в то время как лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис назвал этот шаг "неоправданным отстранением", которое, "вероятно, будет приветствоваться нашими противниками в России и Китае".
Издание отмечает, что Тернер разошелся с Трампом во взглядах на Украину, став одним из самых ярых сторонников поддержки Киева, и выступал за постоянный поток помощи, а также за ускорение поставок оружия.
Ранее мы сообщали, кого Дональд Трамп хочет назначить на ведущие должности в Пентагоне.