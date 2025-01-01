Президент Владимир Зеленский назначил офицера из МВД начальником департамента контрразведки СБУ.

Соответствующий указ № 900/2024 был опубликован на сайте президента.

Согласно распоряжению, контрразведку возглавит Андрей Тупиков.

"Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, Андрей Тупиков является майором Министерства внутренних дел. В 2015-м он получил награждение орденом Даниила Галицкого за личное мужество в боях и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей.

Последним известным местом работы Тупикова значится должность начальника аналитической службы управления специальных операций Главного управления Нацгвардии.

Ранее Владимир Зеленский произвел перестановки в руководстве Службы внешней разведки.

А недавно Зеленский назначил 30 новых послов, в частности, экс-посол в Германии Мельник едет в ООН.