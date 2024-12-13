Бывшего генерального прокурора Андрея Костина назначат послом Украины в Нидерландах.

Об этом сообщил украинским журналистам источник в команде президента.

"Что касается должности генерального прокурора, то решение о преемнике Костина еще не принято, но готовится", – уточнил собеседник.

Напомним, Костин был уволен с поста в конце октября.

Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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