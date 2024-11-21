Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Китая в Украине Ма Шенкуня.

Об этом сообщает телеграм-канал украинского МИД.

"Замминистра поздравил китайского чиновника с началом его дипломатической миссии в Украине и отметил позитивную динамику активизации украинско-китайского политического диалога в этом году. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, в контексте использования значительного потенциала торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Китаем, а также взаимодействия двух стран в многосторонних форматах", - отметили в министерстве.

Напомним, Китай активно продвигает свой план по мирному урегулированию в Украине на основе завершения войны по линии фронта. Также Пекин заявлял, что будет настаивать на идее мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Президент Чехии Пётр Павел призвал привлечь Китай к мирным переговорам по поводу урегулирования конфликта в Украине. По его мнению, участие Китая как "крупного глобального игрока", который сможет повлиять на Москву, крайне важно.