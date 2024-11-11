Яценюк заявил, что "российская экономика держится на китаезах"
Бывший украинский премьер-министр и министр иностранных дел Арсений Яценюк во втором правительстве Виктора Януковича оскорбительно назвал китайцев.
В беседе с журналистом Виталием Портниковым экс-политик употребил по отношению к жителям КНР вульгарное и презрительное слово "китаёзы".
"Российская экономика держится на китаезах", - сказал Яценюк.
Впрочем, он сразу поправился.
"Извините, на китайцах", - тут же произнес бывший глава МИД.
Он добавил, что удерживать экономику РФ на плаву также помогают Индия, Турция и Египет, а обходить санкции - Армения, Казахстан и Киргизия.
"То есть мы видим чрезвычайно большую и мощную антидемократическую антизападную группировку", - считает Яценюк.
Ранее другой украинский дипломат, правда, на тот момент не бывший, а действующий, посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Киева принимать Франка-Вальтера Штайнмайера.
В прошлом году всплыло видео 2008 года, на котором Яценюк рассказывал о своих разговорах о НАТО с Сергеем Лавровым и назвал его очень умным.
"Я думаю, что нам надо брать пример с Российской Федерации по уровню сотрудничества с Альянсом", - говорит на старых кадрах Яценюк.