Бывший украинский премьер-министр и министр иностранных дел Арсений Яценюк во втором правительстве Виктора Януковича оскорбительно назвал китайцев.

В беседе с журналистом Виталием Портниковым экс-политик употребил по отношению к жителям КНР вульгарное и презрительное слово "китаёзы".

"Российская экономика держится на китаезах", - сказал Яценюк.

Впрочем, он сразу поправился.

"Извините, на китайцах", - тут же произнес бывший глава МИД.

Он добавил, что удерживать экономику РФ на плаву также помогают Индия, Турция и Египет, а обходить санкции - Армения, Казахстан и Киргизия.

"То есть мы видим чрезвычайно большую и мощную антидемократическую антизападную группировку", - считает Яценюк.

Ранее другой украинский дипломат, правда, на тот момент не бывший, а действующий, посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Киева принимать Франка-Вальтера Штайнмайера.

В прошлом году всплыло видео 2008 года, на котором Яценюк рассказывал о своих разговорах о НАТО с Сергеем Лавровым и назвал его очень умным.

"Я думаю, что нам надо брать пример с Российской Федерации по уровню сотрудничества с Альянсом", - говорит на старых кадрах Яценюк.