Верховная Рада назначила руководителем будущего Министерства национального единства главу "Нафтогаза" Алексея Чернышова. За его назначение проголосовали 237 парламентариев. Он также будет вице-премьер-министром.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк.

Кандидатуру Чернышова в парламенте представлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Шмыгаль не объяснил, ни зачем нужно это министерство, ни почему именно Чернышов будет возглавлять его. Потужно", - прокомментировал событие другой нардеп Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности".

Напомним, 4 ноября 2022 года Чернышов был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо уволенного Юрия Витренко. А еще раньше он возглавлял Министерство развития общин и территорий и Киевскую областную госадминистрацию. Мы подробно рассказывали, что о нем известно.

Также мы сообщали, что предложение создать новое министерство было включено Владимиром Зеленским в его "плане стойкости". Выступая в Раде с анонсом плана, Зеленский заявил, что будет создано, как он тогда выразился, Министерство объединения Украины, и до конца года представят кандидатуру министра.