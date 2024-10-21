Новым главой "Укрзализныци" назначен Александр Перцовский
Новым главой "Укрзализныци" назначен Александр Перцовский. Постановление принял Кабинет министров Украины.
"Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года", - говорится в сообщении.
В УЗ сообщили, что Перцовский работает у них с 2020 года. До сих пор занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.
Напомним, 7 октября Евгений Лященко написал заявление об отставке с должности главы компании. Он назначен членом правления. Лещенко заменил в должности Александра Камышина полтора года назад. Его контракт должен был действовать до весны 2025 года.
Ранее мы писали, что наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Владимира Кудрицкого, который возглавлял компанию с 2020 года.
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