Новым главой "Укрзализныци" назначен Александр Перцовский. Постановление принял Кабинет министров Украины.

"Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года", - говорится в сообщении.

В УЗ сообщили, что Перцовский работает у них с 2020 года. До сих пор занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

Напомним, 7 октября Евгений Лященко написал заявление об отставке с должности главы компании. Он назначен членом правления. Лещенко заменил в должности Александра Камышина полтора года назад. Его контракт должен был действовать до весны 2025 года.

Ранее мы писали, что наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил главу компании Владимира Кудрицкого, который возглавлял компанию с 2020 года.

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