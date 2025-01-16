В США отстранили главу комитета по разведке Майка Тернера, поддерживавшего Украину
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил об увольнении "ключевого сторонника Украины" Майка Тернера с должности главы комитета по разведке.
Об этом сообщает издание The Guardian.
По словам Джонсона, который тесно связан с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, разведывательное сообщество и все, что связано с комитетом, нуждается в "новом старте".
В комментарии журналистам он отметил, что решение не является личным выбором президента Трампа, решение за Палатой представителей.
"Это не неуважение к нашему уходящему председателю. Он проделал отличную работу", - заверил спикер.
Экс-глава комитета разведки подтвердил, что покидает должность.
"Я очень горжусь тем, что работал в комитете по разведке Палаты представителей и был его главой. Под моим руководством мы восстановили целостность комитета и вернули его миссию к ключевому фокусу – национальной безопасности. Угроза со стороны наших противников реальна и требует серьезного обсуждения" - написал Тернер на своей странице в Facebook.
Напомним, уходящий с поста президента США Джо Байден в своей прощальной речи заявил, что новая технологическая "олигархия" США угрожает всей демократии.