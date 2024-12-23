Избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить на ведущие должности в Пентагоне человека, который заблокировал помощь Украине, сторонника поддержки Киева, скандального экс-руководителя Uber и своего спонсора.

Об этом сообщает The New York Times.

Трамп объявил, что планирует назначить заместителем министра обороны Майкла Даффи, который при первом сроке республиканца попросил Пентагон заморозить 250 млн долл. запланированной военной помощи Украине после телефонного разговора президента Владимира Зеленского и Трампа.

Даффи тогда служил в Управлении по управлению и бюджету. В том разговоре Трамп призвал нового президента Украины провести расследование в отношении Байдена-младшего. Этот звонок привел к первой попытке импичмента Трампа демократами.

В то же время Трамп хочет назначить заместителем министра обороны по политике Элбридж Колби (внук директора ЦРУ во времена Никсона и Форда), который заявлял, что Украине необходимо достаточно оружия для войны с Россией, и поддерживал усиление санкций против РФ. При этом он был против приглашения Украины в НАТО.

Также Трамп хочет назначить заместителем Министерства обороны по исследованиям и инжинирингу Эмиля Майкла, который в 2017 году со скандалом ушел с должности руководителя в Uber. Выяснилось, что он посетил эскорт-бар в Южной Корее в рамках деловой поездки. Также NYT пишет, что он поддерживал найм следователей для преследования журналистов, которые писали статьи с критикой компании.

Четвертым заместителем министра может стать миллиардер и соучредитель частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management Стивен Файнберг, который был основным спонсором президентских кампаний Трампа и рассматривался на высшую должность в разведке в его первой администрации. Будучи любителем оружия, ранее он инвестировал в оружейные предприятия, которые находились в плохом финансовом положении. В частности, купил в 2007 году компанию Remington, которая после этого дважды объявила о банкротстве.

Напомним, что министром обороны Трамп хочет назначить телеведущего Пита Хегсета, но, по данным СМИ, рассматривается возможность его замены на губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

А на пост главы ФБР избранный президент США выбрал политика, который призывал к масштабным чисткам госаппарата.