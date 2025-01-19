Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что намерен наложить вето в Европейском союзе на дальнейшую финансовую поддержку Украины.

Об этом Фицо заявил в обращении на своей странице в Facebook.

Так политик отреагировал на ответ президента Украины Владимира Зеленского на предложение словацкого лидера провести встречу в швейцарском Давосе и провести переговоры по поводу транзита газа.

Ранее Зеленский заявлял, что с Фицо "невозможно что-то запланировать", так как он "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".

"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, потому что он постоянно промахивается с направлениями", - говорил президент Украины.

По мнению словацкого премьера, такое поведение требует жесткой реакции со стороны Евросоюза.

"Зеленский считает, что все должны быть его слугами. В моем случае нашла коса на камень. Склоняюсь к необходимости наложить вето на дальнейшую европейскую финансовую помощь Киеву", - заявил Фицо.

Ранее Зеленский обвинил премьера Словакии в теневых схемах с Москвой на фоне конфликта из-за транзита газа.

А недавно президент Украины поддержал словацкую оппозицию, которая, в отличие от премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не хочет восстановления поставок российского газа в свою страну через Украину.