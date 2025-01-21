Новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех американских программ помощи иностранным государствам для оценки соответствия национальным интересам США и целям американской внешней политики.

Об этом пишет AP.

В указе говорится, что "индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям" и "служат дестабилизации мира во всем мире путем продвижения идей в зарубежных странах, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".

Трамп заявил, что "никакая дальнейшая иностранная помощь не должна выделяться таким образом, который не соответствует внешней политике президента Соединенных Штатов".

"Не совсем ясно, на какую помощь повлияет приказ, поскольку финансирование многих программ уже было выделено Конгрессом и обязано быть потраченным, если уже не потрачено", - комментирует указ АР.

Напомним, что одним из крупнейших получателей американской помощи является Украина. По данным опросов, более половины американцев считают чрезмерными расходы США на поддержку Украины.

Мы разбирались в отдельном материале, что дальше будет с войной и Украиной после вступления Трампа в должность президента США.