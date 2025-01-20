В инаугурационной речи вступившего в должность президента США Дональда Трампа, которого уже поздравил Владимир Зеленский, ни разу не была упомянута Украина.

При этом новый президент заявил о войнах, которые он закончит, и что он оставит наследие миротворца.

"Мы закончим войны, которые сейчас продолжаются и не будем становиться участником войны. Я хочу остаться в вашей памяти как миротворец", - заявил он.

Напомним, Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину уже через несколько дней после инаугурации и снова пообещал остановить войну в Украине. Одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки положить конец войне в Украине, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Подготовку разговора начали несколько дней назад.

Между тем Путин поздравил Трампа со вступлением в должность и заявил о готовности к переговорам по Украине.

Мы разбирались в отдельном материале, как вступление Трампа в должность президента США отразится на войне в Украине.

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