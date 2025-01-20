В Капитолии на инаугурации Дональд Трамп принял присягу 47-го президента США и таким образом вступил в должность.

"Золотой век Америки начинается сейчас, с этого дня мы начнём процветать, и все страны будут нам завидовать", - сказал Трамп и добавил, что при его президентстве США будут еще более "исключительными".

После Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и заявил, что пошлет войска к границе. А также, что объявит наркокартели террористическими организациями.

"Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли", - заявил он.

Другие заявления Трампа:

Я также объявлю чрезвычайную ситуацию в топливной сфере. "Мы будем бурить. Принцип: бури, детка, бури. Америка станет страной-производителем вновь. У нас есть огромные запасы нефти и газа. Мы снизим цены. Мы будем экспортировать наши энергоресурсы по всему миру. Мы спасем нашу промышленность. Мы будем вновь производить автомобили в Америке таким темпами, что никто не представлял";

пообещал быть "миротворцем и объединителем", окончить войны. "Наши вооруженные силы будут оцениваться теми войнами, которым мы положили конец. И самое главное - теми войнами, в которых мы не будем участвовать. Мое наследие - наследие миротворца";

"есть только два пола - мужской и женский";

указом отменит цензуру и "возвращает свободу слова в Америку";

введет торговые тарифы против других стран;

заменит название Мексиканский залив на Американский залив;

"Наступает золотой век Америки. С этого дня наша страна будет самой уважаемой во всем мире. Упадок Америки прекращается";

"Использованию Минюста в политических целях будет положен конец. Страна станет свободной";

"Истэблишмент отнял власть у народа. У нас было правительство, которое тратило деньги на защиту чужих границ, но не защищало свои границы, свой народ. Все изменится очень быстро";

"Меня хотели лишить свободы, лишить жизни, но господь спас меня, чтобы я снова сделал Америку великой. 20 января 2025 года для Америки - это день освобождения";

"Сегодня я подпишу целый ряд исторических указов. Это будет революция здравого смысла. Прежде всего я объявлю о чрезвычной ситуации на наших южных границах. Начнется процесс выдворения миллионов преступных элементов туда, откуда они прибыли. Я направлю войска на южную границу, чтобы остановить это вторжение. Также я объявлю картели иностранными террористическими организациями";

"Мы реформируем систему торговли. Наложим тарифы. Применять налогообложение, чтобы богатели наши граждане. Мы создадим внешнюю налоговую службу, которая будет собирать средства из внешних источников";

"Мы создадим министерство федеральной эффективности. Я подпишу указ о запрете цензуры и верну Америке свободу слова. Власть государства не будет использоваться для преследования политических оппонентов, как это было со мной";

"Мы создадим общество, которое не различает цвет кожи и исходит только из заслуг человека";

"Американские астронавты установят наш флаг на Марсе".

Также принял присягу его вице-президент Джей ди Вэнс.

Мы следим за инаугурацией в нашем онлайне.

Украину на мероприятии представляет посол в США Оксана Маркарова. Президент Владимир Зеленский приглашение не получил.