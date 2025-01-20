Путин поздравил Трампа с вступлением в должность и заявил о готовности к переговорам по Украине
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность и заявил, что Россия "открыта для диалога" по Украине с новой американской администрацией.
"Самое важное - устранить первопричины кризиса. Целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир с уважением всех интересов", - заявил Путин.
Также он сказал, что Москва видит заявления Трампа и его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, а также не допустить Третьей мировой войны и "приветствует этот настрой".
Ранее сообщалось, что Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину уже через несколько дней после инаугурации и снова пообещал остановить войну в Украине. Одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки положить конец войне в Украине, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Подготовку разговора начали несколько дней назад.
При этом в Кремле отказались отвечать на вопросы о встрече Путина с Трампом до инаугурации нового президента США.
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