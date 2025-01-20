Американский подкастер Лекс Фридман раскритиковал Владимира Зеленского за матерные высказывания в адрес Владимира Путине во время трехчасового интервью с ним.

Свое мнение он высказал в конце большого разговора с историком Дженнифер Бернс, запись которого появилась в его соцсетях вчера.

"Я дал президенту все шансы продемонстрировать готовность к переговорам, зная, что и Трамп, и Путин будут слушать этот разговор. Я не думаю, что он воспользовался этим шансом, и вместо этого предпочел говорить очень грубые слова в адрес Владимира Путина. Грубые слова неуважения, хотя и имеют силу, могут навредить переговорам. Миротворчество в этой ситуации требует компромисса, чтобы избежать дальнейших смертей и страданий. И я считаю, что для этого нужно относиться к другому лидеру с той серьезностью, которой вы ожидаете от него. Именно этого я и добивался", - заявил Фридман.

Напомним в беседе с Фридманом украинский президент несколько раз нецензурно выругался: по поводу Путина, отказа Запада ввести превентивные санкции против России накануне полномасштабного вторжения 2022 года и Будапештского меморандума.

Несколько дней спустя "Укрпочта" запустила в продажу марку с цитатой Заленского: "Будапештский меморандум - это ху@ня".