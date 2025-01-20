Первые заявления Дональда Трампа прозвучали в его инаугурационной речи.

Новый президент США при вступлении в должность пообещал:

быть "миротворцем и объединителем", окончить войны, но при этом создать самую сильную армию

ввести чрезвычайное положение в энергетике и начать масштабную добычу нефти и газа в США для снижения цен

заявил, что объявит наркокартели террористическими организациями

отменит цензуру и возвращает свободу слова в Америку

введет торговые тарифы против других стран

заменит название Мексиканский залив на Американский залив.

Главные цитаты из инаугурационной речи Трампа

"Наступает золотой век Америки. С этого дня наша страна будет самой уважаемой во всем мире. Упадок Америки прекращается". "Использованию Минюста в политических целях будет положен конец. Страна станет свободной". "Истэблишмент отнял власть у народа. У нас было правительство, которое тратило деньги на защиту чужих границ, но не защищало свои границы, свой народ. Все изменится очень быстро". "Меня хотели лишить свободы, лишить жизни, но господь спас меня, чтобы я снова сделал Америку великой. 20 января 2025 года для Америки - это день освобождения". "Сегодня я подпишу целый ряд исторических указов. Это будет революция здравого смысла. Прежде всего я объявлю о чрезвычной ситуации на наших южных границах. Начнется процесс выдворения миллионов преступных элементов туда, откуда они прибыли. Я направлю войска на южную границу, чтобы остановить это вторжение. Также я объявлю картели иностранными террористическими организациями". "Мы будем бурить. Принцип: бури, детка, бури. Америка станет страной-производителем вновь. У нас есть огромные запасы нефти и газа. Мы снизим цены. Мы будем экспортировать наши энергоресурсы по всему миру. Мы спасем нашу промышленность. Мы будем вновь производить автомобили в Америке таким темпами, что никто не представлял". "Мы реформируем систему торговли. Наложим тарифы. Применять налогообложение, чтобы богатели наши граждане. Мы создадим внешнюю налоговую службу, которая будет собирать средства из внешних источников". "Мы создадим министерство федеральной эффективности. Я подпишу указ о запрете цензуры и верну Америке свободу слова. Власть государства не будет использоваться для преследования политических оппонентов, как это было со мной". "Мы создадим общество, которое не различает цвет кожи и исходит только из заслуг человека". "Существует только два пола - мужчины и женщины". "Наши вооруженные силы будут оцениваться теми войнами, которым мы положили конец. И самое главное - теми войнами, в которых мы не будем участвовать. Мое наследие - наследие миротворца". "Американские астронавты установят наш флаг на Марсе".

Также Трамп в инаугурационной речи заявил о "возвращении" Панамского канала.

"Американские суда подвергаются чрезмерным сборам и ни в коем случае не получают справедливого обращения, включая Военно-морской флот США. И, что самое важное, Китай управляет Панамским каналом, а мы не передавали его Китаю. Мы передали его Панаме. И теперь мы его возвращаем", заявил новый президент США.