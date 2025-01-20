Первые заявления нового президента США. Что пообещал Дональд Трамп американцам и миру на инаугурации
Первые заявления Дональда Трампа прозвучали в его инаугурационной речи.
Новый президент США при вступлении в должность пообещал:
- быть "миротворцем и объединителем", окончить войны, но при этом создать самую сильную армию
- ввести чрезвычайное положение в энергетике и начать масштабную добычу нефти и газа в США для снижения цен
- заявил, что объявит наркокартели террористическими организациями
- отменит цензуру и возвращает свободу слова в Америку
- введет торговые тарифы против других стран
- заменит название Мексиканский залив на Американский залив.
Главные цитаты из инаугурационной речи Трампа
- "Наступает золотой век Америки. С этого дня наша страна будет самой уважаемой во всем мире. Упадок Америки прекращается".
- "Использованию Минюста в политических целях будет положен конец. Страна станет свободной".
- "Истэблишмент отнял власть у народа. У нас было правительство, которое тратило деньги на защиту чужих границ, но не защищало свои границы, свой народ. Все изменится очень быстро".
- "Меня хотели лишить свободы, лишить жизни, но господь спас меня, чтобы я снова сделал Америку великой. 20 января 2025 года для Америки - это день освобождения".
- "Сегодня я подпишу целый ряд исторических указов. Это будет революция здравого смысла. Прежде всего я объявлю о чрезвычной ситуации на наших южных границах. Начнется процесс выдворения миллионов преступных элементов туда, откуда они прибыли. Я направлю войска на южную границу, чтобы остановить это вторжение. Также я объявлю картели иностранными террористическими организациями".
- "Мы будем бурить. Принцип: бури, детка, бури. Америка станет страной-производителем вновь. У нас есть огромные запасы нефти и газа. Мы снизим цены. Мы будем экспортировать наши энергоресурсы по всему миру. Мы спасем нашу промышленность. Мы будем вновь производить автомобили в Америке таким темпами, что никто не представлял".
- "Мы реформируем систему торговли. Наложим тарифы. Применять налогообложение, чтобы богатели наши граждане. Мы создадим внешнюю налоговую службу, которая будет собирать средства из внешних источников".
- "Мы создадим министерство федеральной эффективности. Я подпишу указ о запрете цензуры и верну Америке свободу слова. Власть государства не будет использоваться для преследования политических оппонентов, как это было со мной".
- "Мы создадим общество, которое не различает цвет кожи и исходит только из заслуг человека".
- "Существует только два пола - мужчины и женщины".
- "Наши вооруженные силы будут оцениваться теми войнами, которым мы положили конец. И самое главное - теми войнами, в которых мы не будем участвовать. Мое наследие - наследие миротворца".
- "Американские астронавты установят наш флаг на Марсе".
Также Трамп в инаугурационной речи заявил о "возвращении" Панамского канала.
"Американские суда подвергаются чрезмерным сборам и ни в коем случае не получают справедливого обращения, включая Военно-морской флот США. И, что самое важное, Китай управляет Панамским каналом, а мы не передавали его Китаю. Мы передали его Панаме. И теперь мы его возвращаем", заявил новый президент США.
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