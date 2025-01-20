Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

"Поздравляю Президента Дональда Трампа и американский народ с инаугурацией! Это день перемен, а также надежд на решение многих проблем, в том числе и глобальных вызовов.

Президент Трамп всегда решительный, и провозглашенная им политика мира благодаря силе дает шанс на укрепление американского лидерства и достижения надежного и справедливого мира - это самое главное. Именно сейчас решается, каким будет этот век, и мы все должны действовать вместе, чтобы этот век был большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудачи. Успеха вам, Президент Трамп! С нетерпением ожидаем активного и взаимовыгодного сотрудничества. Вместе мы сильнее и можем дать миру и нашим народам больше безопасности, стабильности и экономического роста", - написал президент.

Отметим, что Зеленский не был приглашен на инаугурацию. Украину представляла посол в США Оксана Маркарова.

В своей речи после инаугурации Трамп ни разу не упомянул Украину, но сказал о завершении войн.

"Мы закончим войны, которые сейчас продолжаются и не будем становиться участником войны. Я хочу остаться в вашей памяти как миротворец", - заявил он.

"Страна" разбиралась, как вступление Трампа на должность отразится на войне в Украине.

За инаугурацией президента США мы следим в нашем онлайне.