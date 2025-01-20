Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вступил в полномочия главы государства.

Соответствующие кадры публикуют американские телеканалы.

На сайте Белого дома появился плакат "Америка вернулась" с фотографией Трампа.

Также при входе на сайт начинается видеролик о новом президенте США.

"Золотой век Америки начинается прямо сейчас, с этого дня мы начнём процветать, и все страны будут нам завидовать", - сказал он в своей инаугурационной речи.

Также Трамп заявил, что при его президентстве США будут еще более "исключительными".

Вслед за этим белый дом обнародовал программу приоритетов республиканского президента во внутренней политике США.

Ранее в своей инаугурационной речи Трамп не вспомнил об Украине, но пообещал закончить все войны.

Также мы подробно публиковали, что обещал Дональд Трамп американцам и миру на церемонии вступления в должность президента.