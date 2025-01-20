"Америка вернулась!" Новый президент Трамп во второй раз вошёл в Белый дом. Видео
Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вступил в полномочия главы государства.
Соответствующие кадры публикуют американские телеканалы.
На сайте Белого дома появился плакат "Америка вернулась" с фотографией Трампа.
Также при входе на сайт начинается видеролик о новом президенте США.
"Золотой век Америки начинается прямо сейчас, с этого дня мы начнём процветать, и все страны будут нам завидовать", - сказал он в своей инаугурационной речи.
Также Трамп заявил, что при его президентстве США будут еще более "исключительными".
Вслед за этим белый дом обнародовал программу приоритетов республиканского президента во внутренней политике США.
Ранее в своей инаугурационной речи Трамп не вспомнил об Украине, но пообещал закончить все войны.
Также мы подробно публиковали, что обещал Дональд Трамп американцам и миру на церемонии вступления в должность президента.