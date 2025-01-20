Владимир Зеленский второй раз поздравил Дональда Трампа с обретением им полномочий президента Соединённых Штатов.

Об этом говорится в традиционном вечернем обращении украинского лидера.

Зеленский также заявил, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований будут искоренять коррупцию в территориальных центрах комплектования Вооружённых сил и выявлять "преступные ошибки" в командовании бригадами на фронте.

Ранее Зеленский поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.

"Провозглашённая им политика мира благодаря силе даёт шанс на укрепление американского лидерства и достижения надёжного и справедливого мира – это самое главное . Мы все должны действовать вместе, чтобы этот век был большим и успешным для демократий, а не для тех, кто желает нам всем неудачи. Успеха вам, Президент Трамп!" – сказал Зеленский.

Тем временем в Украине проходит 1062-й день войны. Последние новости с главными событиями 20 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщили, что в Донецкой области российские войска захватили деревню Котлино под Покровском. По данным карты военного обозревателя Deep State, в настоящее время часть Котлино ещё находится под контролем ВСУ. От этого села на северо-запад уже нет никаких населённых пунктов до трассы Покровск-Павлоград.

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