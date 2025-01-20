В понедельник, 20 января, в Украине идет 1062-й день войны с Россией.

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9.42 Армия РФ расширяет свои плацдармы на правом берегу реки Жеребец в Ивановке Донецкой области и на правом берегу реки Оскол в Двуречной Харьковской области.

Такие изменения отражены на карте Deep State.

Также россияне продвинулись в районе Тернов, на левом берегу Жеребца (рядом с Ивановкой на Лиманском направлении).

Паблики публикуют видео с присутствием российских войск в южной части Тернов, что подтверждает практически полный контроль РФ над селом, которое россияне начали штурмовать с севера.

«На Лиманском направлении ситуация усугубилась. Речь идет о тактических продвижениях врага, ничего крайне критического и масштабного, но и хорошего мало», - комментирует по Ивановке лейтенант ВСУ Алекс.

При этом, по данным Deep State, ВСУ восстановили позиции в Курской области юго-восточнее Суджи - в районе Махновки, где недавно продвинулись россияне.

8.28 Все должны согласиться с остановкой войны в Украине, заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

"Президенту Трампу ясно, что эта война должна прекратиться. Я думаю, все должны быть с этим согласны. И на самом деле, Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: "Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить эту войну"", сказал Уолтц телеканалу CBS.

Он озвучил три ключевых вопроса урегулирования.

"Во-первых, кого мы пригласим за стол переговоров? Во-вторых, как мы усадим их за стол переговоров? И, в-третьих, каковы рамки сделки?" - заявил советник.

Уолц назвал войну в Украине "мясорубкой", которая может привести к третьей мировой.

"Это окопная война времен Первой мировой, действительно мясорубка, когда люди проходят через открытые поля на востоке Украины. Однако с эскалационными последствиями третьей мировой войны", - добавил Уолц.

По его словам, с необходимостью остановить войну уже согласен и Зеленский.

Напомним, что западные СМИ пишут, что украинские власти против завершения войны в ближайшее время.

Взгляды сторонников Трампа по войне в Украине мы анализировали здесь.

8.05 Дроны атаковали предприятия авиационной промышленности в российском Татарстане.

Паблики сообщают о попытке налёта на авиационный завод, производящий стратегические бомбардировщики, а также на вертолётный завод.

О попаданиях и взрывах данных нет. Обломки сбитых дронов найдены в жилой застройке. В Казани при этом звучала тревога (на видео).

В Калужской области был прилёт беспилотника по объекту, власти региона подтвердили возгорание.