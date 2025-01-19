Войска РФ захватили населенный пункт Котлино под Покровском, что в Донецкой области.

Об этом сообщает украинский боец с позывным "Мучной".

По его словам, украинские подразделения совершили отход с позиций, взорвав здание и стволы шахты.

"Котлино минус, враг закрепляется на последних позициях и продолжаются стабилизационные меры. При отходе с позиций были взорваны здание и стволы шахты", - написал "Мучной".

По данным карты военного паблика Deep State, часть Котлино еще находится под контролем ВСУ. От этого села на северо-запад уже нет населенных пунктов до трассы Покровск-Павлоград.

От Котлино к дороге остается чуть более четырех километров. Как известно, по этой трассе проходит снабжение города Покровск.

Напомним, днем ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что россияне зашли в Покровск.

Война в Украине идет 1061-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщили, о захвате Времьевки. Также россияне вошли в Великую Новосёлку в Донецкой области, на карте поселок обозначен в глубоком полуокружении. Генштаб заявил, что ВСУ поразили нефтебазу в Калужской области РФ. Вчера утром РФ ударила ракетами по Киеву и центру Запорожья.

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